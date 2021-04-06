Sırçalı ıhlamur kokacak

Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, beldedeki ağaçlandırma faaliyetlerine destek vermek için çok sayıda telefon ve başvuru aldığını hatırlattı. Başkan Koçyiğit, dikim sezonunun geride kalması nedeniyle yapılan destek başvurularını daha sonra değerlendireceklerini kaydetti. Başkan Koçyiğit, ‘’İlerleyen aylarda tüm hayır sahibi vatandaşlarımıza yüz yüze veya telefon ile ulaşarak bilgi alış verişi yapılarak bir ağaçlandırma kampanyası başlatılacaktır. Kasabamızı Ihlamur kokan bir yer haline getirmeyi düşünüyorum’’ dedi.