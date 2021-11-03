SiNEMA KÜLTÜRÜ

Önce TRT’nin, daha sonrada özel televizyonların yurt geneline yayın yapmasıyla birlikte, bir biri ardına kapılarına kilitler asılan sinema salonları AVM’lerle sınırlı kalınca, bir dönemin popüler kültürü de tarihin tozlu sayfalarına havale edildi. Sinema kültürünün oldukça yaygın ve renkli olduğu Yozgat’ta, bu kültürün yeniden canlandırılması amacıyla önce Kültür Müdürlüğü bünyesinde, daha sonra da belediyenin ve valiliğin hazırladığı projelerle devam ettirilmeye çalışılmasına karşın, devam ettirilemedi. Bir zamanlar 6 ayrı sinema salonunun bulunduğu, 1980 yılına gelindiğinde hepsinin de kapandığı Yozgat’ta, önce mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğüne ait olan Büyük Sinema salonu restore edilerek Önder Sinema ve Kültür Merkezi ismiyle sinemaseverlerin hizmetine sokuldu. Daha sonra Yimpaş Alış-Veriş ve Kültür Merkezi Sinema salonunu hizmete açıldı. Yozgat Belediyesi, Önder Sinema ve Kültür Merkezi’ni alıp, restore ettirdi. Şimdilerde sadece toplantılara, etkinliklere yönelik hizmet veriyor, sinema filmi konusunda hazırlanan proje rafa kaldırıldı. Sinema kültürünün simgelerinden olan Yozgat şehir merkezindeki ‘Sinema Sokak’ şu günlerde birden fazla farklı sektörün işletmeciliğine ev sahipliği yapıyor. Yimpaş ve Novada alışveriş merkezlerindeki salonlar müşteri kabulüne devam ediyor. Halkın önemli kesimi sinema geleneğinden uzak, evlerinde televizyonları izlemekle yetiniyor. Her iki merkezdeki salonlar genç kuşaklara hizmet veriyor, genel olarak.