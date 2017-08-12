Sinema ayaklarına gidecek

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köyde yaşayan çocukların ve ailelerine yönelik valilik bünyesinde hayata geçirilecek olan ‘Gezici Köy Sineması’nın sanattan haz eden bir kuşak oluşturmak amacıyla uygulanacağını bildirdi.
Vali Yurtnaç; “Köyde yaşayan çocuklarımız ve aileleri için sanattan haz eden bir kuşak oluşturmak maksadıyla Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan ‘Gezici Köy Sineması’ Yozgat’ta 13 köyde film gösterimine başlıyor” açıklamasında bulundu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köyde yaşayan çocukların ve ailelerine yönelik valilik bünyesinde hayata geçirilecek olan ‘Gezici Köy Sineması’nın sanattan haz eden bir kuşak oluşturmak amacıyla uygulanacağını bildirdi.
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