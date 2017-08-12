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Sinema ayaklarına gidecek

Yozgat Valiliği örnek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. ‘Gezici Köy Sineması’ ile 13 köyde film gösterimi gerçekleştirilecek. 

Sinema ayaklarına gidecek

Yozgat Valiliği örnek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. ‘Gezici Köy Sineması’ ile 13 köyde film gösterimi gerçekleştirilecek. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
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Sinema ayaklarına gidecek

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köyde yaşayan çocukların ve ailelerine yönelik valilik bünyesinde hayata geçirilecek olan ‘Gezici Köy Sineması’nın sanattan haz eden bir kuşak oluşturmak amacıyla uygulanacağını bildirdi. 
Vali Yurtnaç; “Köyde yaşayan çocuklarımız ve aileleri için sanattan haz eden bir kuşak oluşturmak maksadıyla Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan ‘Gezici Köy Sineması’ Yozgat’ta 13 köyde film gösterimine başlıyor” açıklamasında bulundu.  

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