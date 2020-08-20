Sınavlar devam ediyor

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları kapsamında, alım-satım yapanların ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı’ için Seviye 4, Sorumlular için ise Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiğini söyledi. Çelik, işletmelerin sorun yaşamaması için oda bünyesinde seviye 5 sınavı düzenleneceğini, katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmalarını istedi. Çelik, ikinci el Motorlu Kara Taşıtı Ticareti için alınması gerekli olan Yetki Belgesi verilecek işletmede aranacak en önemli şartlardan birisinin ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi’ olduğunu, bununla ilgili olarak dördüncü kez sınav yapılacağını kaydetti. Çelik, ‘’Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İl Merkezimizde gerçekleştirilecektir. Yönetmelikte belirtilen Yetki Belgesi için belirtilen süre 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmış olup, bu süre içerisinde ikinci el motorlu kara taşıtları alım satım işi yapan tacir ve esnaf sanatkarlarımızı idari para cezaları ile karşılaşmamaları için TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan MEYBEM tarafından güvenle belgelerini almaları için Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’na ön başvuruları için beklemekteyiz’’ dedi. Çelik, bu tarz eğitim ve belgelendirme işlemlerinin Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bakanlık onaylı akredite kurumlar tarafından verildiğini de anlattı. Çelik, ‘’Otomotiv, emlak ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren üye ve esnaflarımızın ileride mağduriyet yaşamamaları için Odamızca yetkilendirilmiş Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurmalarını tavsiye etmekteyiz. 31 Ağustos 2020’ye kadar işletmelerimizin planlı bir şekilde öncelikle Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgelerini alıp daha sonra Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü’ne diğer belgelerle müracaat edip Yetki Belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için Yozgat Ticaret ve Sanayi Odamıza bilgi almaya bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.