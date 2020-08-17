Sınavda ter döktüler

YOZGAT ile birlikte 16 İl’in yer aldığı Milli Teknoloji Hamlesi olarak adlandırılan Deneyap Teknoloji Atölyelerine Öğrenci Seçme Sınavı’nın birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav hafta sonunda yapıldı. Yozgat Gençlik Merkezi ve Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sınava katılan gençler, başarılı olup Uygulama Sınavı’na girebilmek için ter döktü. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerden, birinci aşama olan yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı ikinci aşama uygulama temelli proje çalışmasına alınacağı bildirildi. Öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak. Tamamlanan projelerini ilgili jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlatıp, sürecin tamamında öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılacak. Uygulama Projesi Yozgat ile birlikte Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.