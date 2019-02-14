Sınav soruşturmasında gözaltı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde Yozgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurumu Zararına Nitelikli Dolandırıcılık soruşturması kapsamında Yozgat Merkezli 6 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda bir kısmı çalışan, bir kısmı ihraç 11 şüphesi komiser ve komiser yardımcısı gözaltına alınarak Yozgat’a getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında, sınav sorularını FETÖ terör örgütü üyeleri aracılığıyla önceden aldıkları değerlendirilen ve bilirkişi raporlarıyla şüpheli oldukları tespit edilen kişiler olduğu vurgulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.