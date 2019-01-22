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Sınav birincisi Yavuhasan’dan

KADIŞEHRİ ilçesinin Yavuhasan köyü, Deneme Sınavlarında il birincisi çıkarttı.

Sınav birincisi Yavuhasan’dan

KADIŞEHRİ ilçesinin Yavuhasan köyü, Deneme Sınavlarında il birincisi çıkarttı.

22 Ocak 2019 Salı 07:00
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Sınav birincisi Yavuhasan’dan

Geleneklerini yaşatması, kök boya ile yapılan kumaşlardan kıyafetler dikip, halı, kilim, battaniye yapmasıyla tanınan Kadışehri ilçesinin Yavuhasan köyünde eğtim gören Duygu Aktaş, yurt genelinde yapılan deneme sınavında aldığı puanla il birincisi oldu. Kaymakam Fikret Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç ile birlikte Yavuhasan köyüne giderek, sınavlarda il birincisi olan Duygu Aktaş ve ailesi ile okul idaresi ve öğretmenlerini tebrik edip, öğrenciye hediyeler verdi. 

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