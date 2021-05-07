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Şimdi bırakma zamanı!

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, sigarayı bırakmak isteyenleri ‘171 Sigara Bırakma Danışma hattına’ davet etti.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:55
Şimdi bırakma zamanı!

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları danışma hattına başvurmalarını istedi. Yapılan açıklamada, ‘’Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz telefonunuzdan 171’i tuşlayarak Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir, 182’yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu talep edebilirsiniz’’ denildi. Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, danışma hattına gelen çağrıların, sigara bırakma konusunda eğitim almış operatör aracılığı ile 7/24 hizmet verecek şekilde karşılandığına dikkat çekti. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak sigarayı bırakmaya karar vermiş danışanlara, sigara bırakma planı çerçevesinde belli aralıklarla geri dönüş aramaları yapılarak kişinin takibinin yapıldığı kaydedildi. En yakın Sigara Bırakma Polikliniği’ni ziyaret edilerek, destek alınması da istenildi.

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Şimdi Bırakma Zamanı!
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