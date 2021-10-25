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Şimdi Arabaşı zamanı

Yozgat’a has, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez en önemli yemeği olan ‘Arabaşı’ geleneği, eski kışlardan eser kalmasa da devam ediyor.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
Şimdi Arabaşı zamanı

Yozgat uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen arabaşının asıl adı ‘ara aşı’ olmasına rağmen halk ağzında söylenerek, ‘arabaşı’ şeklini aldığı biliniyor. Malzeme olarak un, su ve tuz hamurunda, tavuk veya hindi eti ise çorbasında kullanılıyor. Yozgat Belediyesi tarafından 2012 yılında tescil belgesi alınan arabaşı, geleneği devam ediyor. Havaların soğuması, kar yağışının ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da arabaşı toplantılarının başlaması bekleniyor. Köy odalarında, apartmanlarda, mahallelerde de, Yozgatlıların yaşadıkları büyükşehirlerde de gelenek yaşatılmaya çalışılıyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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