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Silahlı kavga: 11 yaralı
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Silahlı kavga: 11 yaralı

Akdağmadeni ilçesinde tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

15 Mayıs 2020 Cuma 21:23
Silahlı kavga: 11 yaralı

AKDAĞMADENİ ilçesinde tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan tarım işlerinde çalışmak için geldikleri ilçede, Zaimgeçidi köyünün yakınlarına yerleşen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, 5 av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Silahlı Kavga. Tarım Işçileri. Yaralı.
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