Sigara yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muslubelen yol arama ve kontrol noktasında yolcu otobüsünde arama yaptı. Jandarma ekipleri tarafından otobüste yapılan aramalar neticesinde, R.A.A ve B.S isimli iki İranlı vatandaşın valizinde kaçak sigara ele geçirdi. Valizlerde toplamda 330 paket sigara ele geçirilirken, bahse konu şüphelilere 4 bin 620 lira idari para cezası kesildi.