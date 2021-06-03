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Sigara ile mücadele

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleriyle mücadelenin yanından farkındalık çalışmalarını da sürdürüyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:51
Sigara ile mücadele

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından farkındalık çalışması yapıldı. Birim Sorumlusu Uzman Rivahi Kalay, Hemşire Zübeyde Uyar ile birlikte toplumda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmak, pasif ekilenimi önlemek amacıyla ‘Başarabilirsin’ temalı sigara bırakma kampanyası kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve çalışanları ile buluşup, etkinlik gerçekleştirdi. Pankartlar açılıp, nikotin ölçümleri yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sigara Ile Mücadele
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