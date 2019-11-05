Sıfır atık projesine katıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Bugünün Çocuklarının Yarının Çocuklarına Bırakacakları Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele Kampanyası ‘ başlatıldı. Söz konusu projeye katkı sağlamak amacıyla, Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesince, İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla çevrenin korunması ve atıkların geri dönüşümüne ilişkin bilincin kazandırılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Kuruluş Müdürü Kamil Kapusuzoğlu, Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan ve Katı Atık Bertaraf Tesis Müdürü Ayça Durak Yılmaz’ın katılımlarıyla Yozgat Çamlık Milli Parkı Kent Ormanı çevresinde çöp toplama etkinliği yapıldı. Atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşüme etkileri konusunda bilgi alınmak üzere Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisi de ziyaret edildi.