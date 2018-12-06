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Sıfır Atık Projesi

BOĞAZLIYAN'da atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Boğazlıyan Kaymakamlığınca okullara plastik ve kağıt atık için geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi

BOĞAZLIYAN'da atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Boğazlıyan Kaymakamlığınca okullara plastik ve kağıt atık için geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Sıfır Atık Projesi

 Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık projesinin bulunduğunu belirterek, bu proje ile ilk önce israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanılması ve daha az atık oluşmasının sağlanmasının hedeflendiğini belitti. Proje kapsamında Boğazlıyan Kaymakamlığı olarak sıfır atık projesine destek vermek amacıyla tüm okullara plastik ve kağıt atık için geri dönüşüm konteyneri verdiklerini aktaran Sinanoğlu, "Bu projede sistem oluştuktan sonra cam ve şişe gibi maddeler için de konteyner vereceğiz. Okullardan sonra camiler ve kamu kurumlarına da konteynerler dağıtılacak. Buradaki asıl amaçlardan bir tanesi ise özellikle çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktır" dedi.

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