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Şiddetle mücadele konuşuldu

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı ilgili hazırlıklar masaya yatırılırken ilçe bazlı çalışmalara da hız verildi.

16 Nisan 2021 Cuma 00:39
Şiddetle mücadele konuşuldu

Boğazlıyan, Çekerek, Aydıncık ilçelerinde toplantılar yapılarak, kadına yönelik şiddet konusu masaya yatırıldı. Boğazlıyan ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı, Kaymakam Fatih Gülnar başkanlığında yapıldı. Çekerek ilçesindeki toplantıya ise Kaymakam Hüseyin Kaptan başkanlık etti. Toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirler, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme ve duyuru çalışmalarının planlanması gibi konularda ilçede yürütülen faaliyetler değerlendirildi, ek olarak uygulanabilecek çalışmaların planlaması yapıldı. Aydıncık ilçesinde Kaymakam Adem Balkanlıoğlu başkanlığındaki toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamaları değerlendirildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler ile son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri yapıldı. Benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler ele alındı, konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı. •Seyfettin Sağlam•

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Şiddetle Mücadele Konuşuldu
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