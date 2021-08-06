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Şiddetle Mücadele konuşuldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 00:53
Şiddetle Mücadele konuşuldu

Toplantıya Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlık etti. Öğretmenevi toplantı salonundaki toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Yağan, yapılan çalışmaların kadının korunması için önemli olduğunu, yıllardır kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili pek çok eylem ortaya konulduğunu, yasalar çıkartıldığını ancak kadın cinayetlerinin azalmadığını hatırlattı. Yağan, kadına şiddet haberlerinin toplumun gündeminden hep beraber çıkartılması gerektiğini, kurumlar olarak hep birlikte üzerlerine düşenleri yapmalarının zorunlu olduğunu anlattı. Yağan, ‘’Şiddeti meydana getiren etmenlerin belirlenerek gerekli çalışmaların yapılması, yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, gerçekçi olmasına bakılması gerekmektedir. İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz’’ dedi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün sunumu, kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.

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Şiddetle Mücadele Konuşuldu
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