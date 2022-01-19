‘Şiddeti kınıyoruz’

Görev yaptığı hastane de 4 hasta yakınının saldırısına uğrayan 2 aylık hamile hemşirenin “hamileyim” demesine, odada bulunanların “Yapmayın, kadın hamile” diye uyarmalarına rağmen hemşirenin saçını çekerek, yerde sürükleyip tekmeleyerek darp eden gözü dönmüş canilerin insan olamayacağını ifade eden ve sağlık çalışanlarına yapılan bu zulümlerin ne ilk, ne de son olacağını belirten Taşkın, şunları ifade etti: “Hem İstanbul’da hem Şanlıurfa’da hem de Denizli’de sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sağlık çalışanları bunları hak etmiyor. Uzun, yorucu ve yıpratıcı mesailerinde bir de şiddete maruz kalan sağlık çalışanları hiç olmadığı kadar kimsesiz, hiç olmadığı kadar sahipsiz kalmıştır. İnsanlara merhamet ve şefkatle yaklaşan beyaz meleklere bu zulüm yapılmamalıdır. Müslüman bir toplumun fertleri ne zaman bu kadar canileşti? Hamile kadınlara saldıracak kadar insanlıktan çıkmış olan bu cani yaratıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Artık yeter! Canımıza tak etti! Bunlara daha ne kadar seyirci kalacağız? Devlet, bu canilere daha ne kadar seyirci kalacak? Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde görev yapan başka bir sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından tehdit edildikten sonra şikâyetçi olmasını önlemek için darp edilmiş, bacağından ve kolundan yaralanıp görev yapamaz hale getirilmiştir. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde de iki doktorumuza şiddet uygulandı. Odası kilitlenerek doktor rehin alınıyor, tehdit ediliyor, darp ediliyor, hürriyeti kısıtlanıyor, sakatlanıyor ama serbest bırakılıyor! Sağlık çalışanlarının iş sorunları her geçen gün büyüyor. Şiddet, sağlık çalışanlarında moral ve motivasyonu bozuyor. Tüm sendikalara çağrıda bulunuyorum; şiddete karşı birleşerek eylem planı hazırlayalım. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için bir araya gelelim. Ferdi kınamalar hiçbir işe yaramaz. Şiddet sarmalından kurtulmak için birleşmenin zamanı gelmiştir. Şiddet dursun, şiddete yönelenler en ağır şekilde cezalandırılsın. ”