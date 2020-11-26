ŞiDDETE KARŞI BiRiM

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı, çocukların suça sürüklenmelerinin ya da suç mağduru olmalarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı, yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. Çocuk suçlarının ve aile içi şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı yerleşim yerlerinde suç işleme sebepleri konusunda çalışmalar yürüten birimde görevli personel, yerleşim yerlerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulunuyor. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik alınacak önleyici ve koruyucu tedbirlerle ilgili adli ve mülkî makamlar tarafından verilen görevleri yerine getiren birim personeli, işlem yapılan çocuklar ile aile içi şiddet mağdurları hakkında gerekli istatistiki bilgileri de hazırlıyor. Görevli personele adli ve idari işlemlerin yürütülmesi, eğitim konusunda gerekli desteğin sağlanması ve icra edilecek faaliyetler bakımından personelin yönlendirilmesi maksadıyla Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmının teşkil edildiği, birimde iki personel ile görev yaptığı ifade edildi.