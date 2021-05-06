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Sıcak asfalta başlandı

ÇEKEREK ilçesi çevre yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:55
Sıcak asfalta başlandı

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çevre Yolunun sıcak asfalt ile yenileme çalışmalarına başlandığını söyledi. Çakır, ‘’Yol ve kaldırım sökümü tamamlanan yerlerde Sıcak Asfalt Serimi çalışmalarına başlanmıştır. Altyapı işleri tamamlanan yerlerde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da devam ediyor’’ dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber ilçenin yol standartlarının da yükselmiş olacağını vurgulayan Çakır, ‘’Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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Sıcak Asfalta Başlandı
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