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SESSiZ ZEHiR UYARISI

YOZGAT Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Hasgül, her yıl özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesinin yaşandığına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

SESSiZ ZEHiR UYARISI

YOZGAT Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Hasgül, her yıl özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesinin yaşandığına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
SESSiZ ZEHiR UYARISI

Uzm. Dr. Hasgül,  kış mevsiminde her yıl yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, bir o kadarının da sakat kaldığını belirterek, “Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri topluca ölümlere yol açmakta, bir aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir. Alınacak önlemler ve maruziyet sonrası gelişebilecek bulgular neticesinde erken sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşımaktadır” dedi. Dr. Hasgül, Karbonmonoksitin renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı, maruz kalınması durumunda fark edilmesi güç zehirli bir gaz olduğunu, vücuda solunum yolu ile girdiğini belirtti. Hasgül, ‘’Doğrudan kana geçerek oksijenin tutulması, taşınması ve kullanımını bozar, böylece dokulardaki oksijenlenememe durumu neticesinde zehirlenme hatta ölümlere neden olabilir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Diğer sebepler arasında yangınlar, trafik araçlarının egzoz dumanı, sigara ve nargile gibi tütün mamulleri tüketimi gösterilebilir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise maruziyetin miktarına göre ölümle sonuçlanabilmektedir” diye konuştu. Bulguların özellikle beyin ve kalp gibi yüksek oksijen tüketen organlarda görüldüğünün altını çizen Uzman Dr. Burak Hasgül, “CO zehirlenmesinin klinik bulguları değişebilir, maruz kalınan miktar çok azsa genelde bir bulgu oluşmaz. Hafif zehirlenmenin ilk belirtileri ise; baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, uyuşukluk ya da bulantıdır. Orta şiddetli vakalarda bunlara ek olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı (uykuya meyil) görülür” ifadelerini kullandı. 
 

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SESSiZ ZEHiR UYARISI
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