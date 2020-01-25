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Sertifikalarını aldılar

YOZGAT Ticaret Borsası, Şoförler Odası ve Yozgat Belediyesi tarafından şoförlere yönelik ortaklaşa düzenlenen öfke kontrolü, stres yönetimi, empati ve iletişim eğitimi tamamlandı.

Sertifikalarını aldılar

YOZGAT Ticaret Borsası, Şoförler Odası ve Yozgat Belediyesi tarafından şoförlere yönelik ortaklaşa düzenlenen öfke kontrolü, stres yönetimi, empati ve iletişim eğitimi tamamlandı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:08
Sertifikalarını aldılar

Yozgat Ticaret Borsasında 20 saat süren eğitim sonrasında toplam 86 şoföre sertifikaları verildi. Yozgat Belediyesi ulaşım hizmetleri Halk Otobüsleri taşımacılığında görev yapan toplam 86 şoför bağlı oldukları kooperatif aracılığı ile eğitime alınmıştı. Yozgat Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara ve İletişim Uzmanı Kenan Aydın tarafından verilen eğitim tamamlandı. Eğitime katılan 86 şoföre ise düzenlenen tören ile sertifikaları dağıtıldı. Ticaret Borsasında gerçekleştirilen sertifika törenine, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı katıldı.

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Sertifikalarını Aldılar
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