Sertifikalarına kavuştular

Eğitim Programına katılıp, başarılı olan 25 öğrenciye İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kara tarafından sertifikaları verildi. Eğitimlerini tamamlayıp iş dünyasına girecek olan birçok öğrencinin yaşadığı kaygının farkında olan İŞKUR, bu kaygı ve endişeleri en aza indirmek adına İş Kulübü Eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. İş Kulübü Eğitimleri kapsamında Bozok Üniversitesi öğrencilerine İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, İletişim, CV Hazırlama, Motivasyon, Kişisel Farkındalık konularında uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerle öğrencilerin işgücü piyasasına hazır olarak mezun olmaları amaçlandı.