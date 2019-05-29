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Sertifikalarına kavuştular

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bozok Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencilerine İş Kulübü Eğitimlerine devam edildi.

Sertifikalarına kavuştular

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bozok Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında üniversite öğrencilerine İş Kulübü Eğitimlerine devam edildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Sertifikalarına kavuştular

Eğitim Programına katılıp, başarılı olan 25 öğrenciye İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kara tarafından sertifikaları verildi. Eğitimlerini tamamlayıp iş dünyasına girecek olan birçok öğrencinin yaşadığı kaygının farkında olan İŞKUR, bu kaygı ve endişeleri en aza indirmek adına İş Kulübü Eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. İş Kulübü Eğitimleri kapsamında Bozok Üniversitesi öğrencilerine İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, İletişim, CV Hazırlama, Motivasyon, Kişisel Farkındalık konularında uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerle öğrencilerin işgücü piyasasına hazır olarak mezun olmaları amaçlandı.

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