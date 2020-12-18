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ŞERiFE BACI HEYKELi GELDi

Uzunlu Beldesi’ne getirilen ‘Şerife Bacı’ heykeli, belde merkezine yapılan kaide üzerine montajıyla birlikte çevre düzenleme çalışmalarına da başlanıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 00:50
ŞERiFE BACI HEYKELi GELDi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ziyaret ettiği Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan, beldeye dikilmek üzere talep ettiği heykel, beldeye getirildi. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, beldesi için istediği ve Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden olan ‘Şerife bacı’ heykelinin, Didim Belediyesi Seramik Atölyesi’nde yapıldığını söyledi. Başkan Elbaşı, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a yapılan heykel için teşekkür etti. Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden olan ‘Şerife bacı’ heykelinin Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde yapıldığını bildiren Elbaş, Yozgatlı kahramanların da heykellerinin yaptırılıp, beldeye konulacağını bildirdi. Elbaşı, ‘’Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda, tarihinde erkekler kadar kadın kahramanlarımız da mevcut. Ancak, yapılan heykel ve sanat çalışmalarında genellikle erkek kahramanlarımız öne çıkmaktadır. Bu nedenle kadın kahramanlarımızın heykellerini yaptırıp, beldemizde sergilemek amacıyla ilk adımı attık. Bundan sonraki süreçte Yozgat’ımızın kahramanlarının heykellerini de yaptırıp, meydanımızda sergileyeceğiz’’ dedi. Uzunlu Beldesi meydanında hazırlanan kaide üzerine monte edilen Kurtuluş Savaşımızın simgelerinden Şerife Bacı heykelinin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 

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ŞERiFE BACI HEYKELi GELDi
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