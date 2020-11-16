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Seramik tam kapasite

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinde Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdüren Kale Seramik tesislerini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:44
Seramik tam kapasite

 Vali Polat, Yerköy’de 250 kişiye istihdam sağlayan Kale Seramik Fabrikasını ziyaretinde fabrika çalışma sahalarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı, sağladıkları istihdamdan dolayı teşekkür etti. Vali Polat’a Kaymakam Mustafa Karaca ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz eşlik etti. Tam kapasiteyle çalışmalarına devam eden Kale Seramik tesislerinin ilçe ekonomisine de büyük katkıları bulunduğu belirtildi. Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz da, Seramik fabrikasını da bünyesinde bulunduran Kale Grubuna, ilçedeki üretim merkezinin yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Seramik Tam Kapasite
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