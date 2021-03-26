SERALARDA SEBZE ÜRETiMi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘KOP ile Yaz Seracılığı’ projesi kapsamında hazırlanıp, mali destek verilen projelerle ilgili sera yatırımları tamamlanmasının ardından sebze yetiştiriciliği için hazırlıklara başlanıldı. Yenifakılı ilçesinde 5, Boğazlıyan ilçesinde ise 8 ayrı proje ile sera tesisinin kurulumu yapıldı. Yozgat’ta örtü altı yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak, çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla kurulan sera tesislerinde yapılacak sebze yetiştiriciliği ile tarla şartlarına göre 1,5 ay erkencilik sağlanarak, güz döneminde üretim sezonun uzatılması ile yıl içerisinde 2-3 ürünün hasat edilebileceği bildirildi. Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde hazırlanan 5, Boğazlıyan ilçesinde hazırlanan 8 ayrı proje hazırlanıp, uygulamaya konuldu. Proje maliyetlerinin yüzde 30’unun proje sahibi tarafından karşılanırken, kalan kısmının ise KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe olarak verildiği kaydedildi.

DİKİMLERE BAŞLANDI

Yozgat’ın Yenifakılı Belediyesi de projeden yararlandı. Yenifakılı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazır hale getirilen sera tesisini teslim alan Yenifakılı Belediyesi, fide dikimleri için toprak zemin hazırlığına başladı. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, belediye bünyesinde bulunan sera tesisinde organik fide yetiştireceklerini söyledi. Yalçın, sera içerisinde toprak zemin hazırlığı yapılarak, organik fidelerin toprakla buluşturma çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde de KOP destekli seralarda fidanlar toprakla buluşturulmaya başlandı. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında ilçede 8 projenin uygulamaya konulduğu bildirildi. Boğazlıyan ilçesinin Oğulcak Köyünde genç çiftçilerden Engin Aslan kurulan sera tesisinde dikim hazırlığına başlanıldı. Boğazlıyan Cezaevi’nde kurulan sera tesislerinde ise fidanlar topraklarla buluşturuldu. Kaymakam Fatih Gülnar da, Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna yapılan Sera açılışına katılıp, fide dikimi yaptı.

15 PROJEYE ONAY

Öte yandan, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanıp, KOP İdaresine sunulan projelerden 15’inin kabul edilerek, hibe almaya hak kazandığı bildirildi. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın 2016 yılında KOP illeri içine dahil edildiğini hatırlatarak, ilk defa bu kadar çok projenin sunularak, kabul edildiğini bildirdi. Özkaya, ‘’İlimizde uygulanacak 15 proje için 7 milyon 569 bin 597 lira ödenek ayrılmış olup, bu kapsamda Yozgat merkezde uygulanmak üzere 3 milyon 156 bin 351 lira ödenek aktarılmıştır. Projelerle ilgili çalışmalar devam etmekte, bazı projeler ise hayata geçirilmiştir’’ dedi. Tarım İl Müdürü Özkaya, Yozgat merkeze bağlı köylerde ‘Sera, Koyun Yıkama, Sürü Refahı, Temiz Tohum, Tohum Yönetimi’ projelerinin uygulanacağını, Koyun yıkama ve Sürü Refahı projelerinin tamamlanarak, uygulamaya konulduğunu kaydetti. Özkaya, Akdağmadeni ilçesinde Sirkesiz Turşu, Boğazlıyan’da Meslek Edinme, Akıllı Tarım ile Toprak Analizi, Çandır’da Mantar Üretimi, Çayıralan’da Makineleşme, Çekerek’te Bağcılık, Sarıkaya’da Koyun Yıkama, Sorgun’da Bakliyat Paketleme, Yerköy’de Bağcılığın ve kadınlara yönelik Seracılık projelerinin bulunduğunu bildirdi. •HABER MERKEZİ•

