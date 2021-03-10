SERADA DiKiM YAPILDI

SARIKAYA ilçesi Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu kapsamında hedeflenen kazanımların öğrencilere kazandırılması amacıyla uygulamaya koyduğu 'Organik Tarım Atölyesi' serada fideler toprakla buluşturuldu. Okul bahçesinde kurulan Organik Tarım ve Beceri Atölyesinden daha öncü ilk ürünler toplanmıştı. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve el becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı projenin her geçen gün geliştirilerek, elde edilen ürün miktarının artırıldığı kaydedildi. Projeye Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan ile birlikte Okul Aile Birliği Başkanı Şükrü Demirel, Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ile okulda görev yapan öğretmenler, okul çalışanları da destek veriyor.