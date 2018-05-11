Şenlik Başladı

Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Şenlik yürüyüşü ile başlayan Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği’nde bir yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan projeler Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerin moral, motivasyon ve değer duygusu kazanması açısından 3 gün sürecek bir şenlik başlattıklarını belirtti. Etkinliği tüm ilçelerdeki okulların katılımı ile, okulların kendi müfredat programları çerçevesinde hazırladıklarını söyleyen Yusuf Yazıcı, “Her öğrencimizin ve her bireyin yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat tanımak ve bu fırsatları bir imkana ve ürüne dönüştürerek, insanların mutlu olma çabalarına katkı sağlamak, ilimiz ve ülkemizin kalkınması, tanınması ve insanlarımızın kaynaşması müdürlüğümüzün sorumluluğudur” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç ise değerler sistemine dikkatleri çekti. Bu kapsamda öğrencilerin kodlama yaparken ve robot tasarlarken aynı zamanda vatan, bayrak ve dava adamı olmak gibi değer yargılarını da bünyesinde toplaması gerektiğine vurgu yaptı. Vali Yurtnaç, “Eğitim sadece okullarda değil çevreyle aileyle toplumla beraber olursa anlam kazanır. Bizler Yozgat’ta iki yıldan bu yana gençlerin eğitimiyle ilgili özel çalışmalar yapmaya başladık. Değerler sisteminin çocuklarımıza verilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Değerler sistemini yitiren bir toplumun geleceği olmaz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Türkiye ve bölgede derece yapan öğrencilere ödüller verildi.