SENDiKAYA TARiHi KONAK

Törende, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da hazır bulundu. Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, binanın Hak-İş tarafından satın alınması konusunda kendilerine katkı sunan Belediye Başkanı Kazım Arslan'a teşekkür etti. Mahmut Arslan, ‘’Burada hayırlı güzel hizmetler yapılacak. Mahallemize güzel binamızı kazandırmaktan dolayı mutluyum. Yozgat'ta şube başkanımız Ferman Zararsız bizi cesaretlendirdi, teşvik etti ve bu binayı kazandırdı kendisine teşekkür ediyorum. Bu binamız hayırlı iş yapan herkesin emrinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Açılışımıza katılan valimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ YURTNAÇ’A ZİYARET

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, tören öncesinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Vali Yurtnaç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arslan’a geçtiğimiz yıl Yozgat’ta düzenlenen ve cilt haline getirilen ‘Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl Sempozyumu’ kitabı hediye etti.

