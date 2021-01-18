SENDiKALAR TEPKiLi

BU yıl memur maaşlarında uygulanacak düzenlemeyi yetersiz bulan sendikaların taşra teşkilatlarını da tepkilerini çeşitli yollarda dile getirmeye başladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, tüm kamuoyunu ve emekçileri sefalet oranlarına karşı birlikte hareket etmeye davet etti. Türkiye Kamu Sen İl Temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na mektup gönderip, basın açıklamasında bulundu. Eğitim İş Sendikası ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Tuygun, TÜİK, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyonun yüzde 14,60 olduğunu iddia ettiğini hatırlattı, ‘’İddia diyoruz. Çünkü, TÜİK halka gerçekleri açıklamakla yükümlü bir kurum olması gerekirken, verileri ayarlama kurumuna dönüşmüş durumdadır’’ dedi. Markette, manavda, pazarda, 5 lira olan ürünün fiyatının TÜİK verilerinde 1 lira olarak gösterildiğini ileri süren Tuygun, markette, pazarda gıda ürünlerinde fiyat artışının son bir yılda yüzde 30’ları bulduğunu, son bir yılda doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 33 oranında zam geldiğini kaydetti. Kamu çalışanlarının kayıplarının telafi edilip, toplu sözleşme masasının yeniden kurularak, memurlara ek zam verilmesini isteyen Tuygun, diğer sendikaları da ortak hareket etmeye çağırdı. Tuygun, tepkisini yayınladığı karikatürle destekledi.

MEKTUP GÖNDERDİLER

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcileri ise Cumhurbaşkanlığı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na mektup gönderip, basın açıklamasında bulundu. Türkiye Kamu Sen İl Temsilcileri, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışların ülke gerçekleriyle örtüşmediğini ileri sürerek, ‘’Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal almıştır. Memurlarımız ve emeklilerimiz, yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır’’ denildi. Tüm dünya ülkelerinde dar ve sabit gelirli kesime yönelik tedbir alınırken ülkemizde enflasyon yüzde 14,6 olmuş ama memur maaşına yüzde 3 artış yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, ‘’Böyle bir uygulama var olan ekonomik sorunları daha da derinleştirir. Memur ve emeklilere yapılacak destek ekonomiye de can suyu olacak piyasaların canlanmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı ve refah payının temel alındığı bir mantık içinde belirlenmesi lüzumludur’’ ifadelerine yer verildi.

GÜDÜK YÖNETMELİK

Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas da, bugüne kadar Covid-19 a karşı verdiği mücadelede birçok kıymetli neferini şehit veren sağlık çalışanlarına her kesimden gelen minnet dolu teşekkür ve alkışın pozitif yönde yayınlayacağı yönetmelik ve genelgelerle motivasyona çevirecek olan Sağlık Bakanlığı bürokratlarının sınıfta kaldığını söyledi. Erciyas, ‘’Sahadan bihaber masa başında covid-19 mücadelesi verenlerin hazırladığı geçici ek ödeme yönetmeliği ile sağlık çalışanlarımıza yeni bir hayal kırıklığı üretilmiştir. Aylardır seyyanen zam istediğimiz çalışanlarımıza bırakın zammı iki aydır hak ettikleri performansı bile ödeyemeyen bir sistem maalesef artık vicdanları yaralamaya başlamış, TV önündeki sağlık çalışanlarına yönelik duygusal bir havada sarf ettikleri fedakar cefakar sağlık çalışanlarımız sözleri samimiyetini kaybetmiştir’’ ifadelerini kullandı.