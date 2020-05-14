Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100159
ALTIN
383.587
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5089
EURO
7.5648

Sendikadan teşekkür

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye Yozgat Belediyesi YBK Ticaret Limited Şirketinde çalışan sendika üyesi emekçi işçilere Ramazan ayında verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:43
Sendikadan teşekkür

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin göreve geldiği günden bu güne kadar çalışanın alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödediğini söyledi. Zararsız, ‘’Her zaman emekçinin yanında olan belediye başkanımız, daha önce korona virüs salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personellerimize, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına 700 lira brüt olarak destek vermişti. Başkanımızın, Yozgat Belediyesi YBK Ticaret Limited Şirketinde çalışan sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin maaşlarının düşük olmasına gönlü razı gelmedi. Yozgat Belediye Başkanlığı ile Sendikamız arasında yapılan protokol ile işçilerin günlük ücretlerine 15 ila 20 lira arasında iyileştirme yaparak, Ramazan ayı içerisinde işçilerimizin yüzünü güldürdü’’ dedi. 

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, ‘’Belediye çalışanları bizim yol arkadaşımız, biz birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızı hiçbir zaman yolda bırakmadık. Yozgat Belediyemizin YBK Ticaret Limited Şirketinde çalışan emekçi kardeşlerimizin ücretleri düşüktü. Hayat Şartlarını göz önünde bulundurarak ve imkanlarımız doğrultusunda çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirme yaptık. Biz her zaman çalışanlarımızın yanındayız. Çalışanlarımız bunun daha fazlasını hak ediyor ama belediyemizin imkanları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bizimle beraber yola çıkan yol arkadaşlarımızı her zaman mutlu etmeye devam edeceğiz.  Görevde olduğumuz sürece de imkanlarımız doğrultusunda çalışanın altın teri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık etmeyeceğiz. Yeter ki çalışanlarımız kendilerine verilen görevi zamanında ve en iyi şekilde yapmak için elinde gelen gayreti ve çabayı göstersinler’’ diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Sendikadan Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler günü...
Çiftçiler günü...
Başkan sahip çıktı…
Başkan sahip çıktı…
Hemşireler günü
Hemşireler günü
Destekler konuşuldu
Destekler konuşuldu
Kuruluş Yıldönümü
Kuruluş Yıldönümü
Kira desteği…
Kira desteği…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim