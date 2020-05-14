Sendikadan teşekkür

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin göreve geldiği günden bu güne kadar çalışanın alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödediğini söyledi. Zararsız, ‘’Her zaman emekçinin yanında olan belediye başkanımız, daha önce korona virüs salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personellerimize, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe maaşlarına 700 lira brüt olarak destek vermişti. Başkanımızın, Yozgat Belediyesi YBK Ticaret Limited Şirketinde çalışan sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin maaşlarının düşük olmasına gönlü razı gelmedi. Yozgat Belediye Başkanlığı ile Sendikamız arasında yapılan protokol ile işçilerin günlük ücretlerine 15 ila 20 lira arasında iyileştirme yaparak, Ramazan ayı içerisinde işçilerimizin yüzünü güldürdü’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, ‘’Belediye çalışanları bizim yol arkadaşımız, biz birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızı hiçbir zaman yolda bırakmadık. Yozgat Belediyemizin YBK Ticaret Limited Şirketinde çalışan emekçi kardeşlerimizin ücretleri düşüktü. Hayat Şartlarını göz önünde bulundurarak ve imkanlarımız doğrultusunda çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirme yaptık. Biz her zaman çalışanlarımızın yanındayız. Çalışanlarımız bunun daha fazlasını hak ediyor ama belediyemizin imkanları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bizimle beraber yola çıkan yol arkadaşlarımızı her zaman mutlu etmeye devam edeceğiz. Görevde olduğumuz sürece de imkanlarımız doğrultusunda çalışanın altın teri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık etmeyeceğiz. Yeter ki çalışanlarımız kendilerine verilen görevi zamanında ve en iyi şekilde yapmak için elinde gelen gayreti ve çabayı göstersinler’’ diye konuştu.