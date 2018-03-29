Sendikacılar toplandı

Yozgat’ta şube Başkanı Ferman Zararsız ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özdemir, daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı makamında ziyaret etti. Özdemir, Grant Ser Otelde düzenlenen Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu, işyeri sendika temsilcileri ve komite başkanları bilgilendirme toplantısına iştirak etti. Özdemir burada, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreçleri, teşkilatlanma ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.