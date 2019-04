SEN DAHA ÇOK YAŞA

Yozgat’ta etkinlikler saat 09.30’da Valilik ziyaretiyle başlayacak, saat 10.00’da ise Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulacak. Etkinliklere saat 11.00’da Şehitlik Ziyareti ile devam edilecek. Mevlit okutulup, Şehit yakınları ve Gaziler ile emekli polislere yemek verilecek. ‘Polis Nizamnamesi’ ile 10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 174 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor. Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleri ile mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor.

VALİ MESAJ YAYINLADI

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Türk Polis Teşkilatının 174’üncü Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çakır, emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Vali Çakır, Türk Polis Teşkilatı’nın kutsal topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, kollama, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmeye çalıştığını hatırlattı. Vali Çakır, teşkilat mensuplarının suç işlenmesini önleme, işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde 174 yıldır çalışmakta olduklarına vurgu yaptı. Vali Çakır, ‘’Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değildir. Bu açıdan bakınca, teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunması gerektiği bilincinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, teşkilatımıza, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.