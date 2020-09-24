Seminerlere destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün daveti üzerine uzaktan eğitim yoluyla ‘Eğitimde STEM Yaklaşımı için Proje Tabanlı Etkinliklerin Önemi’ konulu seminer verdi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Murat Urfalıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya ilginin yüksek oluşu dikkat çekti. Zoom üzerinden gerçekleştirilen program Youtube üzerinden de izlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitimin her kademesinde STEM uygulamalarına yer verilebileceğini belirterek, proje tabanlı yürütülmesinin, öğrenci merkezli etkinlikler ile öğrencilerin mizaç, ilgi ve eğilimlerini keşfetmeye de katkı vereceğini ifade etti. Öğrencide potansiyelin açığa çıkartılması ve kapasite artışının sağlanması bakımından önemine değinen Böyükata, STEM faaliyetlerinin bir öğretmenin danışmanlığında olabileceği gibi, birden faza öğretmenin işbirliği ile de gerçekleştirilebileceği ifade etti. Toplantının faydalı olduğunu belirten Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Prof. Dr. Mustafa Böyükata'ya teşekkür ederek, ileride kendilerini Tokat'ta yüz yüze de etkinliklerde yanlarında görmek istediklerini kaydetti.