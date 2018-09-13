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Seminerler başladı

YOZGAT Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilimizde eğitimin kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını geliştirmek ve akademik başarı düzeyini yükseltmek amacıyla il genelinde görev yapan öğretmenlere seminer verilmeye başlandı.

Seminerler başladı

YOZGAT Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilimizde eğitimin kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını geliştirmek ve akademik başarı düzeyini yükseltmek amacıyla il genelinde görev yapan öğretmenlere seminer verilmeye başlandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Seminerler başladı

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde ilk oturum gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya katıldı. Kapaklıkaya öğretmenlere Eğitim Liderliği, Sınıf Yönetimi, Değerler Eğitimi ve Öğrenci Motivasyonu konularında seminer verdi.
Seminer öncesi konuşma yapan Vali Yardımcısı Salih Altun, “Bu tür eğitim seminerlerini önemsiyoruz. Gördük ki bu yıl geçtiğimiz yıla oranla eğitim öğretim seviyesinin arttığı bir yıl oldu” diye konuştu.
Yozgat’ın eğitim ve öğretimde Türkiye genelinde iyi bir yere geleceğini ümit ettiğini ifade eden Altun, öğretmenlerden istekte bulundu. Salih Altun, “Eğitim ve öğretimde kaliteyi artıracak, şunu yaparsak daha iyi olur, böyle yaparsak eğitimde kaliteyi artırırız diye çılgın bir projesi olan, güzel fikirleri olan öğretmen arkadaşımız varsa bizlere mutlaka ulaşsın” dedi.
Seminerlerin üç gün süreceğini, 5 oturumda toplamda 4 bin 500 öğretmenin seminere katılacağı öğrenildi.
 

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