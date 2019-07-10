Selin yaraları sarılıyor

Yozgat İl Merkezinde 17-18 Haziran tarihlerinde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen taşkında zarar gören Lök, Gökçekışla, Başınayayla, Türkmenaraplı ve Salmanfakılı köylerindeki zararlar tespit edildi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte DSİ teknik elemanları bölgede incelemelerde bulundu. DSİ makina imkanları ölçüsünde en fazla etkilenen Lök Köyünde çalışmalara başladı. Derelerin mansap şartları iyileştirilerek olası taşkın riski minimize edileceği kaydedildi.