Sele karşı önlem

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Yenidoğan Mahallesinde şiddetli yağışlarda, sel afetlerinde, su taşkınlarında, seli kontrol edebilmek için dere ıslahı çalışması başlattıklarını söyledi. Başkan Elbaşı, ‘’Yapacağımız dere ıslahı ve kapama sedde kontrolü çalışmamız sonrasında mahallemizde sel afetlerinde zararın önlemleri alınmış olup hiç bir zarar görmeden şiddetli yağışları atlatmış olacağız. Ve ortaya çıkaracağımız alanı kasabamıza ve mahalle sakinlerine en kullanışlı halde hizmete açacağız’’ dedi.