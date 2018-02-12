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Selam götürdüler

HATAY temsilcisi Arsuz Karaağaç tıkımı ile oynanan lig maçı öncesinde Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün ve Şahin Kılıçarslan, kırmızı siyahlı ekibin bazı yöneticileriyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikleri ziyaret etti.

Selam götürdüler

HATAY temsilcisi Arsuz Karaağaç tıkımı ile oynanan lig maçı öncesinde Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün ve Şahin Kılıçarslan, kırmızı siyahlı ekibin bazı yöneticileriyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikleri ziyaret etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Selam götürdüler

Burseya dağına 5 kilometre mesafede konuşlanan Mehmetçikleri Hassa Belediye Başkanı Abdurahman Demirel ile birlikte ziyaret eden Yozgat heyeti, Karakol Komutanı, nöbet tutan askerler, koruyucular ile birlikte oldu, sohbet ettiler.
Akgün, Mehmetçiklere Yozgat’tan selam götürdüklerini belirterek, ‘Top sesleri ve roket sesleri çok yakından duyuluyordu, adeta dağları dövüyorduk. Rabbim Devletimizin ve askerimizin yâr ve yardımcısı olsun’ dedi.

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