Selam götürdüler

Burseya dağına 5 kilometre mesafede konuşlanan Mehmetçikleri Hassa Belediye Başkanı Abdurahman Demirel ile birlikte ziyaret eden Yozgat heyeti, Karakol Komutanı, nöbet tutan askerler, koruyucular ile birlikte oldu, sohbet ettiler.

Akgün, Mehmetçiklere Yozgat’tan selam götürdüklerini belirterek, ‘Top sesleri ve roket sesleri çok yakından duyuluyordu, adeta dağları dövüyorduk. Rabbim Devletimizin ve askerimizin yâr ve yardımcısı olsun’ dedi.