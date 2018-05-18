Şelale tamam aydınlatmalar yapılıyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ilçeyi her geçen gün daha da yaşanabilir bir kent yapabilmek için çalıştıklarını söyledi. Boğazlıyan’ı cazibe merkezi yapabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Erdal, ‘’Vatandaşlarımız ilçemize girerken büyüleyici güzelliği ile herkesi karşılayacak dev şelalemiz, refüj ve ağaç aydınlatmalarını bitirdik. Bu çalışmalar ilçemize ayrı bir renk katacak. Şelalenin ilçemizin güzelliğine güzellik katacağını düşünüyoruz. Şelalemizin Boğazlıyan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. İlçemiz projelerimizle değişimi yaşamaya devam edecek” dedi.