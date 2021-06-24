Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1402
ALTIN
494.182
DOLAR
8.6476
STERLİN
12.0633
EURO
10.3315

Sel'in verdiği zarar meclise taşındı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat'ta yaşanan sel felaketini, gündem dışı söz alarak meclis gündemine taşıdı.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Sel'in verdiği zarar meclise taşındı

Yozgat’ta Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde sabah saatlerinde yoğun yağış neticesinde sel afetinin yaşandığını hatırlatan Milletvekili Sedef, akşam saatlerinde  diğer köylerde selin etkili olduğunu söyledi. Sedef, ‘’Kırım, Evci, Alemdar ve Topaç köylerinde selin, Karacalar ve Türkmensarılar köylerinde ise ikinci kez yoğun yağış ve dolu neticesinde ekili alanların yüzde yüze yakını ve yerleşim yerleri, alt yapılarıyla birlikte zarar görmüştür. Çok şükür can kaybımız olmadı. Hemşerilerimiz bölgenin acil bir şekilde afet kapsamına alınması ve yaralarının devletimizin gücüyle sarılmasını beklemektedir. Evleri ve arazileri zarar gören tüm Yozgatlı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Selin Verdiği Zarar Meclise Taşındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EDEBiYAT OKUYORUZ
EDEBiYAT OKUYORUZ
Mobilya ve Yapı Fuarı açıldı
Mobilya ve Yapı Fuarı açıldı
Büyükelçi’den ziyaret
Büyükelçi’den ziyaret
SELiN YARALARI SARILSIN!
SELiN YARALARI SARILSIN!
Zarar tespiti devam ediyor
Zarar tespiti devam ediyor
Başkan Köse, bilgilendirdi
Başkan Köse, bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim