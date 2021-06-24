Sel'in verdiği zarar meclise taşındı

Yozgat’ta Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde sabah saatlerinde yoğun yağış neticesinde sel afetinin yaşandığını hatırlatan Milletvekili Sedef, akşam saatlerinde diğer köylerde selin etkili olduğunu söyledi. Sedef, ‘’Kırım, Evci, Alemdar ve Topaç köylerinde selin, Karacalar ve Türkmensarılar köylerinde ise ikinci kez yoğun yağış ve dolu neticesinde ekili alanların yüzde yüze yakını ve yerleşim yerleri, alt yapılarıyla birlikte zarar görmüştür. Çok şükür can kaybımız olmadı. Hemşerilerimiz bölgenin acil bir şekilde afet kapsamına alınması ve yaralarının devletimizin gücüyle sarılmasını beklemektedir. Evleri ve arazileri zarar gören tüm Yozgatlı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ dedi.