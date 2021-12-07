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Sektör değerlendirmesi

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilen Tavuk Üreticileri ile Sektör Değerlendirme toplantısına Yozgat’ın Çandır ilçesinde tavuk işletmeciliği yapan Halim İlbay da katıldı.

07 Aralık 2021 Salı 00:13
Sektör değerlendirmesi

Tavuk üreticileri ile sektör değerlendirme toplantısına ESK Genel Müdürü Osman Uzun başkanlık etti. Toplantıya ESK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık, Alım ve Üretim Dairesi Başkanı İbrahim Sarıtosun, Erzincan Tavuk Üreticileri Birliği Başkanı Çelebi Şahin, Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren tavuk üreticileri katıldı.2022 yılı üretim planlamalarının değerlendirildiği toplantıda beyaz et sektöründeki gelişmeler, sektörün üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Et ve Süt Kurumunun tavuk üreticilerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan ESK Genel Müdürü Osman Uzun, Erzincan Kombinasının Türkiye’de kamuya ait ilk tavuk kombinası olması bakımından önemini hatırlatarak, ‘’Kurumumuz, üreticilerimizin ve kanatlı sektörünün sürdürülebilir üretimine katkı sağlamak ve üreticilerimizin taleplerine cevap vermek için etkin bir şekilde çalışmaktadır. Üreticilerimizle istişareler yaparak önümüzdeki yıl içinde tavukçuluk sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak planlamalar hedefliyoruz’’ dedi.

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