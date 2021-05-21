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Şekere Plaket

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Keskin, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, plaket verdi.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:53
Şekere Plaket

SGK Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin, Yozgat İlçe Müdürü Sezai Turhal, Kayseri Şeker’in Boğazlıyan Fabrikası’nı ziyaret ederek, Genel Müdür İsmail Gedik’e, Kayseri Şeker’in istihdama olan katkısı nedeniyle bir teşekkür plaketi takdim etti. Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, Sırrı Doğanlı, İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Apaydın, Kayseri Şeker İşletme Koordinatörü Ümit Almak ve Boğazlıyan Ziraat Koordinatörü Mesut Karabulut’un da hazır bulunduğu ziyarette SGK Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin, 50 ve üzeri çalışan bulunduran şirketler için hazırladıkları plaketin en anlamlısını Kayseri Şeker’e vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Keskin, Kayseri Şeker’in Yozgat’ta 932 kişi ile en çok sigortalı işçi çalıştıran ve istihdama en büyük katkıyı sağlayan şirket olma özelliğini taşıdığını söyledi. Genel Müdür İsmail Gedik ise bu anlamlı plaketi alacak olmaktan dolayı büyük onur duyduklarını belirterek, “Başkanımız Sayın Hüseyin Akay adına teslim aldığımız bu teşekkür plaketine Kayseri Şeker ailesi olarak layık olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Fabrikalarımız, dün olduğu gibi bugün de istihdama en büyük katkıyı sağlamaya devam edecektir” şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda SGK Kayseri Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin, hazırlanan teşekkür plaketini Başkan Akay adına Genel Müdür İsmail Gedik’e takdim etti. 

Anahtar Kelimeler:
Şekere Plaket
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