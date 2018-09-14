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Şekerde kampanya

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak 12’nci kampanya dönemi için ilk ateşleme Kireç ocağından yapıldı.

Şekerde kampanya

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak 12’nci kampanya dönemi için ilk ateşleme Kireç ocağından yapıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Şekerde kampanya

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve kampanya döneminin başlangıç günü olarak kabul edildiği için çalışanlar ile yöneticiler açısından önem arz eden kireç ocağı ateşleme etkinliği dualar eşliğinde kesilen kurban sonrasında, büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. 500 metreküp kapasiteli Boğazlıyan Şeker Fabrikası Kireç ocağının ateşlenmesi esnasında, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı ile bazı denetleme kurulu üyeleri, pancar kooperatifi temsilcileri ile çalışanlar hazır bulundu.

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