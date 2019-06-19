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Şekerde genel kurul heyecanı

KAYSERİ Pancar Kooperatifi 66’nci Mali Genel Kurulu yarın Kadir Has Kongre merkezinde Kayseri Pancar Kooperatifinin ortaklarının katılımıyla yapılacak.

Şekerde genel kurul heyecanı

KAYSERİ Pancar Kooperatifi 66’nci Mali Genel Kurulu yarın Kadir Has Kongre merkezinde Kayseri Pancar Kooperatifinin ortaklarının katılımıyla yapılacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Şekerde genel kurul heyecanı

1 Nisan 1955 yılında kurulan, Kayseri Yozgat, Sivas, Nevşehir illeri sınırları içerisinde bulunan 78 bin 042 ortağı ile bölgenin en büyük çiftçi kuruluşu olan Kayseri Pancar Kooperatifinin Mali Genel Kuruluna 4 Vilayetteki 832 köy ve Merkez çiftçileri katılacak. Kayseri Pancar Kooperatifi, ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenleme yönündeki katkıları nedeniyle bölgede Pancar tarımına her geçen gün ilgi artıyor. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yapılacak olan Kayseri Pancar Kooperatifinin Mali Genel Kuruluna bütün ortakları davet etti. Akay, 8,5 senedir çok hızlı hareket ettiklerini, çok koşturduklarını, çok gayret gösterdiklerini, hep birlikte büyük başarı sağladıklarını anlattı. 

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