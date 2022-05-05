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Şeker tadında

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından Ramazan Bayramı çocuklarla birlikte coşkuyla kutlandı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:10
Şeker tadında

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, çocuklarla birlikte bayram ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere hediyeler verdi. Hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen hediyelerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirten Ünal, çocuklara ise pamuk şeker, balon ve bayrak hediye edilerek yüzlerinde ki mutluluğu arttırmak istediklerini söyledi. Ünal, Derneğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, İnsani Yardım, Toplumsal Gelişim, Eğitim, Kültür, Kalkınma ve Sosyal-Kültürel faaliyetler amacıyla kurulduğunu vurguladı. Ünal, ‘’Ne kadar çocuk mutlu ettiysek ve ne kadar garibanın kapısını çalabildiysek o kadar da mutluyuz. Bayrama bayramlıklarını giymeye heyecanlanan çocukların gülen gözleriyle barışın, dostluğun, kardeşliğin olduğu, şeker tadında samimi duygularla, içten sevgiyle bir çocuk masumiyetinde çocukça neşeyle coşkuyla karşılanan Mübarek Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun” dedi. •Sema Nur Koçaker•

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