Şeker satıldı

Yozgat Şeker Fabrikasının satışı için, teklif sahipleri Özelleştirme İdaresi'nde yerini aldı. Yozgat Şeker Fabrikasına Bergiz A.Ş, İş-Kaya, MBM Enerji, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Erser Grup katıldı.

İlk elemeli turda Bergiz AŞ elenirken, daha sonra İş-Kaya ve MBM Enerji de elendi. Albayrak Turizm'in de çekildiği ihalede, Doğuş Gıda ve Erser Grup arasında süren ihaleyi Doğuş Gıda'nın kazandığı öğrenildi.

Doğuş Gıda, 275 milyon liralık teklif ile fabrikanın sahibi oldu. Aynı şirketin geçen Cuma günü Bor Şeker fabrikası ihalesini de kazandığı bildirildi.

