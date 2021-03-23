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Şeker kotaları belirlendi

TÜRKİYE şeker sektöründe 2021-2022 pazarlama yılı için kotalar belli oldu.

23 Mart 2021 Salı 00:31
Şeker kotaları belirlendi

Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2.5 olarak belirlenirken, bu kotanın en az yüzde 50'si glukoz üretiminde kullanılacak. Getirilen bu sınırlamadan dolayı NBŞ firmalarının kotalarının tamamını fruktoz üretiminde kullanamayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2021-2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak tespit edildi. Şirketlere tahsis edilen, pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlenirken, özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak. Bu kapsamda Yozgat’ı da ilgilendiren fabrikalardan Kayseri Şeker 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Çorum Şeker Fabrikası 95 bin 750 ton A kotası 4 bin 788 ton B kotası aldı.

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Şeker Kotaları Belirlendi
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