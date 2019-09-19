Şeker Fabrikası'ndan Dijital Kart uygulaması

‘Panşeker Kart’ olarak tanımlanan, Kayseri Şeker’e ait Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Nevşehir olmak üzere 5 ilde ilk etapta 15 bin çiftçiye, Bölge müdürlükleri ile Kayseri Şeker’e bağlı Şeker fabrikalarında hizmet verecek olan 35 bankamatiklerin hizmete sunulduğu açıklandı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Biz her yıl uygulamalarımızda ilkleri gerçekleştiren bir yönetim anlayışına sahibiz. Her sene bir takım yenilikler ve gelişmeler sağlamak durumundayız. Bu sene de özellikle küspe kartıyla ilgili olarak Fabrikamız bünyesindeki bilgi teknolojileri birimi personelimizin yaklaşık bir yıllık bir çalışması sonucunda Panşeker kart hizmetini Çiftçimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız’’ dedi.Başkan Akay, çiftçilere Panşeker kartlarının dağıtıldığını, kartları kullanacakları ATM’lerin de oluşturulduğunu ifade etti. Panşeker kartlar ile Çiftçilerin birçok işlemi yapabilecekleri, kart şifrelerini, SMS onayını kullanarak güvenli bir şekilde giriş yapmak suretiyle küspe ile ilgili bütün işlemlerini bu kart üzerinden gerçekleştirebilecekleri bildirildi.