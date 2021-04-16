Şehitlik ziyareti

Yılmaz, ‘’Özgür, güçlü bir devlet oluşumuz, kahraman şehitlerimiz sayesinde olmuştur. Aziz Türk milletinin tarihi sayısız kahramanlıklarla doludur. Dün Kosova, Niğbolu, İstanbul’un Fethi, Preveze Deniz Zaferi, İstiklal Harbi, Çanakkale Zaferi gibi’’ dedi. 14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle şehitliği ziyaret edip, mesaj yayınlayan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Anadolu coğrafyasının defalarca işgallere karşı verilen mücadelelerle sınandığını belirterek, özgür, güçlü bir devlet oluşumuzun, kahraman şehitlerimiz sayesinde olduğunu söyledi. Yılmaz, Türk halkının ülkesine, dinine, toprağına sahip çıkmak için aziz şehitler verdiğini, gerekirse yeniden şehit olmak isteyen 83 milyon kınalı Hasanların ve Mehmetçiğin hazır olduğunu ifade etti. Yılmaz, ‘’Kahramanlıkların en müstesna kanıtı ise aziz şehitlerimizdir. Kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren aziz şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bu duygu ve düşünce ile tüm aziz şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum’’ diye konuştu. (Ferhat Yılmaz)