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Şehitlik Ziyareti

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, partililerle birlikte 18 Mart Şehitler Haftası kapsamında Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

19 Mart 2021 Cuma 00:17
Şehitlik Ziyareti

Ziyarette şehitlerimizin ruhları için Kuran tilaveti okundu, şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi. AK Parti İl Başkanı Başer, ‘’Milletimiz, tarihin zorlu sınavlarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Millet olarak imkânsızlıklar içindeyken bile ’Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de işte bu ruhtur, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir’’ dedi. 

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Şehitlik Ziyareti
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