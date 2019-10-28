Şehitler ve gaziler unutulmamalı

Keven, Şehit yakını ve gazilerin, devletin sunduğu bazı hakların yanında çeşitli sorunları ve taleplerinin bulunduğunu, acil ele alınmayı beklediğini söyledi. Keven, ‘’Şehitlerimizin yakınlarına sunulan 2 kişilik kamuda istihdam desteği çocuklar arasında bir sorun oluşturmayacak şekilde artırılmalıdır. Gazilere istihdam desteği 2 kişi olmalıdır. Gazilerimize üç bin günde emekli olma hakkı verilmelidir. Şehit yakınlarının ve gazilerin yararlandığı sağlık hakları milletvekillerine sunulan hakların üstünde olmalıdır. Şehitlerimizin birinci derece yakınlarına kamu eliyle ücretsiz konut yapılarak tahsis edilmelidir. Bütün şehit yakını ve gazilerimize yeşil pasaport verilmelidir. Gazilerimizin tamamına ÖTV'siz araç hakkı verilmelidir’’ dedi. Keven, terörle mücadelede yaralanan, şarapnel ve kurşunla yaşamak zorunda olan ancak Gazilik unvanı verilmeyen terör malulü güvenlik görevlilerinin sorunlarını da dile getirdi. Keven, “Vücudunda fiziksel ve psikolojik etkilerin uzun yıllar sürebileceği tespit edilen ama gazilik unvanı verilmemiş olan gazilerimize bir an önce gazilik unvanı tanınmalıdır. Gazi sayılmayan 20 bin yurttaşımız acil gazilik unvanı bekliyorlar” diye konuştu.

